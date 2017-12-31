В Москве мужчина выпрыгнул из окна на девятом этаже, спасаясь от пожара

Мужчина, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна квартиры на девятом этаже в Москве. Об этом в воскресенье, 31 декабря, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что мужчина остался жив. Он госпитализирован с различными травмами и переломами. Пожар произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы.

Прибывшие к месте ЧП пожарные быстро ликвидировали огонь. Площадь возгорания составила 7 кв. м.

Портал iz.ru писал о том, что мужчина пострадал в результате пожара, который произошел в квартире на 15-м этаже жилого дома в московском районе Ясенево.