Трамп закатит гламурную вечеринку на Новый год

Президент США Дональд Трамп на Новый год традиционно устроит гламурную вечеринку в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, куда пригласит мировых знаменитостей и членов закрытого клуба.

Эта вечеринка будет особенной, потому что Трамп впервые встречает Новый год в качестве президента США, передает South China Morning Post.

На вечеринку к американскому лидеру может попасть каждый участник клуба частного курорта Трампа. Для этого достаточно приобрести билет, цена на который составляет около $750 (43 тыс. рублей). При этом для того, чтобы вступить в сам клуб придется заплатить вступительный взнос в размере около $200 тыс. (11,5 млн рублей).

Год назад на вечеринке Трампа присутствовал актер Сильвестр Сталлоне и еще около 800 гостей.

Веной 2017 года сообщалось, что всего две поездки лидера США Трампа в Палм-Бич, где расположено его знаменитое поместье Мар-а-Лаго, стоили более $1,2 млн американским налогоплательщикам.