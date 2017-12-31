Массовые акции протеста против коррупции вновь прошли в Израиле

Тысячи людей вышли на улицы Израиля, протестуя против коррупции.

Информацию об этом распространили местные издания в воскресенье, 31 декабря.

Протестующие несли в руках транспаранты с лозунгами: «Взяточники, уходите!», «Ни вправо, ни влево — только вперед!», сообщает «РИА Новости».

Кроме того, в Тель-Авиве демонстранты требовали отставки премьера страны Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции.

Протесты также прошли в Иерусалиме, Хайфе и Афуле.

17 декабря сотни рабочих от фармацевтической компании Teva Pharmaceutical протестовали в Израиле против сокращения 1750 израильских сотрудников — четверти персонала в стране.

В знак солидарности с работниками Teva бастовали практически все предприятия государственного сектора: банки, Тель-авивская фондовая биржа, почта, правительственные учреждения, порты, аэропорты, страховые компании, суды, медслужбы, университеты, школы и региональные советы.