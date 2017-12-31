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В ДТП в Мексике погибли десять человек

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Фото: Global Look Press/ZUMA/El Universal
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В Мексике произошло крупное ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство гражданской обороны штата Герреро.

Авария произошла на трассе между курортными городами Акапулько и Сиуатанехо 30 декабря. В результате столкновения погибли десять человек — двое, ехавшие на мотоцикле, и еще восемь в результате вспыхнувшего пожара, так как не смогли выбраться из машин из-за заблокированных от удара дверей. Два человека ранены.

Сообщается, что в одном из авто находилась семья из пяти человек, среди них — двое детей. Все они являлись гражданами США, но могли иметь латиноамериканское происхождение.

Ранее 28 декабря крупное ДТП с участием четырех транспортных средств произошло в мексиканском штате Гуанахуато. В результате столкновения машин погибли шесть человек, еще 18 получили ранения.

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