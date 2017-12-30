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При столкновении трамваев в США пострадали 16 человек

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В американском Бостоне (штат Массачусетс) столкнулись два трамвая, есть пострадавшие. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал.

«Было обследовано 17 пациентов, 16 были доставлены в ближайшие больницы», - сказано в Twitter-аккаунте экстренной медицинской службы города.

Инцидент произошел в районе станции Cedar Grove. Обстоятельства столкновения устанавливаются.

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