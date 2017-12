При столкновении трамваев в США пострадали 16 человек

В американском Бостоне (штат Массачусетс) столкнулись два трамвая, есть пострадавшие. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал.

«Было обследовано 17 пациентов, 16 были доставлены в ближайшие больницы», - сказано в Twitter-аккаунте экстренной медицинской службы города.

Final update on the Cedar Grove Trolley accident: a total of 17 patients were evaluated and 16 transported to area hospitals.