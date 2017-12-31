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Самые ожидаемые события 2018 года

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С 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане пройдут XXIII зимние Олимпийские игры. 

18 марта состоятся выборы президента России. В этот день Россия отметит четвертую годовщину присоединения Крыма.

С 14 июня по 15 июля в России состоится XXI чемпионат мира по футболу.

13 августа в Пекине откроется Всемирный философский конгресс. 

На 14 сентября запланирован старт пилотируемого корабля «Союз МС-10» с космодрома Байконур. На борту будут находиться участники 57-й долгосрочной экспедиции на МКС.

11 ноября в Париже будет отмечаться 100-летие окончания Первой мировой войны. 

18 декабря по Крымскому мосту должно быть открыто автомобильное движение.

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