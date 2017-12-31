Самые ожидаемые события 2018 года

С 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане пройдут XXIII зимние Олимпийские игры.

18 марта состоятся выборы президента России. В этот день Россия отметит четвертую годовщину присоединения Крыма.

С 14 июня по 15 июля в России состоится XXI чемпионат мира по футболу.

13 августа в Пекине откроется Всемирный философский конгресс.

На 14 сентября запланирован старт пилотируемого корабля «Союз МС-10» с космодрома Байконур. На борту будут находиться участники 57-й долгосрочной экспедиции на МКС.

11 ноября в Париже будет отмечаться 100-летие окончания Первой мировой войны.

18 декабря по Крымскому мосту должно быть открыто автомобильное движение.