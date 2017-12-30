Лавров посоветовал россиянам шутить и смеяться в 2018 году

Глава российского МИДа Сергей Лавров поздравил сограждан с наступающим Новым годом и пожелал продолжать шутить и смеяться. Это удлиняет жизнь, напомнил министр в эфире программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ.

Дипломат отметил, что хочет, чтобы все люди на Земле «были в Новом году счастливы, здоровы, чтобы ни у кого не болела голова по поводу каких-то мелких проблем, чтобы все мы друг друга уважали и любили». «Обязательно продолжайте шутить, смеяться, это удлиняет жизнь», – добавил Сергей Лавров.

Ранее Сергей Лавров неопределенно ответил на вопрос о шансах российских футболистов на чемпионате мира 2018 года.