Полиция Канады застрелила вступившего в перепалку с патрулем мужчину

Полиция Канады застрелила вооруженного мужчину, вступившего в перепалку с патрулем. Инцидент произошел в Миссиссоге (провинция Онтарио), передает ТАСС со ссылкой на CBC.

Полицейские приехали на вызов в один из спальных районов. Им сообщили, что в мужичина шумит в многоквартирном доме. Они обнаружили нарушителя общественного порядка уже на улице, и тот вступил в перепалку с сотрудниками полиции. Один из офицеров открыл стрельбу. Мужчина скончался от полученных ран в больнице.

Данное дело теперь расследует спецотдел Онтарио.

Ранее полицейский застрелил невиновного мужчину в результате пранка. Как выяснилось потом, полиция прибыла в дом по ложному вызову.