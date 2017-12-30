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Полиция Канады застрелила вступившего в перепалку с патрулем мужчину

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Фото: REUTERS/Chris Helgren
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Полиция Канады застрелила вооруженного мужчину, вступившего в перепалку с патрулем. Инцидент произошел в Миссиссоге (провинция Онтарио), передает ТАСС со ссылкой на CBC.

Полицейские приехали на вызов в один из спальных районов. Им сообщили, что в мужичина шумит в многоквартирном доме. Они обнаружили нарушителя общественного порядка уже на улице, и тот вступил в перепалку с сотрудниками полиции. Один из офицеров открыл стрельбу. Мужчина скончался от полученных ран в больнице.

Данное дело теперь расследует спецотдел Онтарио.

Ранее полицейский застрелил невиновного мужчину в результате пранка. Как выяснилось потом, полиция прибыла в дом по ложному вызову.

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