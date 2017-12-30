Христос-младенец пропал с главной площади Брюсселя

Неизвестные похитили фигурку Христа-младенца из рождественских яслей, установленных на Гран пляс — главной площади Брюсселя, сообщили в городской мэрии.

«Действительно, фигурка Христа-младенца была похищена, а люлька, в которой он находился сломана. Но сейчас уже все в порядке: найдена реплика, поломка устранена», — приводит слова властей «РИА Новости».

Сейчас полиция разыскивает вандалов, указывает «Газета.ру».

Аналогичный инцидент уже происходил в декабре 2014 года, когда «по горячим следам» были задержаны трое мужчин.

Обычай устанавливать в канун Рождества ясли с фигурками Богоматери, младенца и пастухов зародился в Западной Европе в эпоху Средневековья. Ясли являются своеобразным воплощением библейской истории о божественном младенце, чьей первой кроваткой стала кормушка для овец.

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