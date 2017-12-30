Прямой эфир
Мир
Авиацию ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских Ту-95
Политика
Пушков назвал глупостью года слова украинского генерала о Крымском мосте
Общество
Стала известна личность предполагаемого стрелка в центре Москвы
Общество
Стала известна причина стрельбы в центре Москвы
Общество
Тяжелое ранение в голову получил один из пострадавших при стрельбе в Москве
Мир
Командиры боевиков ИГ покинули лагерь беженцев на военных вертолетах США

Христос-младенец пропал с главной площади Брюсселя

0
Фото: Global Look Prees/Helmut Corneli
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные похитили фигурку Христа-младенца из рождественских яслей, установленных на Гран пляс — главной площади Брюсселя, сообщили в городской мэрии.

«Действительно, фигурка Христа-младенца была похищена, а люлька, в которой он находился сломана. Но сейчас уже все в порядке: найдена реплика, поломка устранена», — приводит слова властей «РИА Новости».

Сейчас полиция разыскивает вандалов, указывает «Газета.ру».

Аналогичный инцидент уже происходил в декабре 2014 года, когда «по горячим следам» были задержаны трое мужчин.

Обычай устанавливать в канун Рождества ясли с фигурками Богоматери, младенца и пастухов зародился в Западной Европе в эпоху Средневековья. Ясли являются своеобразным воплощением библейской истории о божественном младенце, чьей первой кроваткой стала кормушка для овец.

Ранее портал iz.ru разобрался, как бандиты совершают злодеяния, прикрываясь главным символом новогодних праздников — Дедом Морозом. Самое популярное преступление — это разбойное нападение на торговое предприятие или банк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Предновогодняя Москва с высоты птичьего полета
«Еще не пришло время обсуждать вопрос о григорианском календаре»
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий — о праздновании Рождества и милосердии в обществе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017