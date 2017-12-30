Болезнь Табакова могла быть вызвана ошибкой стоматологов
Тяжелое состояние народного артиста Олега Табакова могло стать следствием невнимательности стоматологов одной из элитных частных клиник Москвы, сообщает 30 декабря «Комсомольская правда».
По данным издания, у актера начался серьезный воспалительный процесс, который был спровоцирован установленными зубными имплантами. При этом врачи не обратили на возникшие осложнения должного внимания и запустили процесс.
«В Первую градскую Олег Павлович попал в очень запущенном состоянии. К счастью, там оказались компетентные врачи, которые его спасли», – говорится в тексте.
27 декабря сообщалось, что Табаков пришел в сознание, но почти никого не узнает.
Артист был доставлен в больницу 27 ноября. У него диагностировали сепсис и «синдром глубокого оглушения». В реанимации он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.