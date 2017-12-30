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Болезнь Табакова могла быть вызвана ошибкой стоматологов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Тяжелое состояние народного артиста Олега Табакова могло стать следствием невнимательности стоматологов одной из элитных частных клиник Москвы, сообщает 30 декабря «Комсомольская правда».

По данным издания, у актера начался серьезный воспалительный процесс, который был спровоцирован установленными зубными имплантами. При этом врачи не обратили на возникшие осложнения должного внимания и запустили процесс. 

«В Первую градскую Олег Павлович попал в очень запущенном состоянии. К счастью, там оказались компетентные врачи, которые его спасли», – говорится в тексте.

27 декабря сообщалось, что Табаков пришел в сознание, но почти никого не узнает

Артист был доставлен в больницу 27 ноября. У него диагностировали сепсис и «синдром глубокого оглушения». В реанимации он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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