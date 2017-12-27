Олега Табакова ввели в искусственную кому

Госпитализированного актера и режиссера Олега Табакова ввели в состояние искусственной комы, сообщает РЕН ТВ.

Как уточнили врачи, он находится в состоянии медикаментозной седации. К такой мере прибегают для того, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что состояние Табакова остается стабильно тяжелым.

Он был доставлен в больницу 27 ноября. У него диагностировали сепсис и «синдром глубокого оглушения». Актеру также была проведена трахеостомия, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.