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Олега Табакова ввели в искусственную кому

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Госпитализированного актера и режиссера Олега Табакова ввели в состояние искусственной комы, сообщает РЕН ТВ.

Как уточнили врачи, он находится в состоянии медикаментозной седации. К такой мере прибегают для того, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов. 

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что состояние Табакова остается стабильно тяжелым

Он был доставлен в больницу 27 ноября. У него диагностировали сепсис и «синдром глубокого оглушения». Актеру также была проведена трахеостомия, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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