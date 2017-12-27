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Олег Табаков пришел в сознание

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Актер и режиссер Олег Табаков пришел в сознание, но почти никого не узнает. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Медики говорят, что он «не реагирует на внешние раздражители», уточняет телеканал. 

Ранее сообщалось, что Табакова ввели в состояние искусственной комы. К такой мере врачи прибегают для того, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов. 

Табаков был доставлен в больницу 27 ноября. У него диагностировали сепсис и «синдром глубокого оглушения». В реанимации он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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