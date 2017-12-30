Рубль за год вырос к доллару на 6,3% и снизился к евро на 6,8%

Российская национальная валюта за 2017 год подорожала по отношению к доллару на 6,3% до 57,63 рубля, и снизилась к евро на 6,8%, до 69,23 рубля.

За этот же период стоимость нефти марки Brent выросла на 17,3%, с $56,82 за баррель — до 66,63 доллара. В российской валюте стоимость барреля на конец года составила почти 3,84 тыс. рублей, передает «Прайм», со ссылкой на данные торгов Московской биржи.

Ранее портал iz.ru писал, что самой прибыльной валютой 2017 года стал мозамбикский метикал — его курс вырос на 21% по отношению к доллару. Следом расположились чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%. Худшим стал узбекский сум, который подешевел на 60%.