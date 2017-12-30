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«Барселона» планирует предложить полузащитнику пожизненный контракт

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Фото: Global Look Prees/Miquel Llop
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Руководство футбольного клуба «Барселона» собирается предложить полузащитнику Серхи Роберто пожизненный контракт. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Советский спорт».

На настоящий момент, какие-либо договоренности еще не достигнуты, по данным AS. 25-летний Роберто играет за «Барселону» с 2010 года.

Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси был признан лучшим игроком по версии британского издания The Guardian. В список 100 лучших футболистов также вошли капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, нападающий французского клуба «ПСЖ» и капитан бразильской сборной Неймар, полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брейне.

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