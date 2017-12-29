Тренер «Тосно» прокомментировал сообщения о переходе Быстрова

Главный тренер футбольного клуба «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал появившееся в СМИ сообщения о возможном переходе Владимира Быстрова в «Кайрат».

«Я не знаю ничего даже. Не в России просто сейчас даже, в отъезде. Информацией не владею. Разговаривал ли с Быстровым о его будущем? У него вроде контракт. Какое будущее обсуждать? У меня и мыслей не было никаких», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

После 20 туров РФПЛ «Тосно» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. Клуб набрал 20 очков. В активе 33-летнего Быстрова три матча в чемпионате и один в Кубке России.

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