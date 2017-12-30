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Музыканты Ринго Старр и Барри Гибб удостоены звания рыцарей

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Peter Bynre
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Барабанщик группы The Beatles Ринго Старр и лидер группы Bee Gees Барри Гибб удостоены рыцарского звания. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Имена артистов значатся в списке из 1123 британцев, которым королева Великобритании Елизавета II присудила высокие титулы и звания по итогам 2017 года.

«Это здорово! Это большая честь и удовольствие, что признание получили моя музыка и моя благотворительная деятельность, при том, что я люблю и то, и другое занятие. Мира вам и любви. Ринго», — цитирует ударника ТАСС.

О том, что Старр будет произведен в рыцари, стало известно 24 декабря. Ожидается, что он получит это звание на ежегодной церемонии раздачи королевских наград New Year Honours, которая традиционно проводится 1 января.

У Старра также есть Орден Британской империи, полученный в 1965 году от Елизаветы II.  

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