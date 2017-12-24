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Ринго Старр получит звание рыцаря

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Фото: ТАSS/Aude Guerrucci
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Барабанщик группы The Beatles Ринго Старр будет произведен в рыцари. Как ожидается, он получит это звание на так называемой New Year Honours — ежегодной церемонии раздачи королевских наград, которая традиционно проводится 1 января.

77-летний экс-битл удостоен чести за свой вклад в музыкальное искусство и за благотворительные программы. Коллега Старра по легендарной ливерпульской четверке — сэр Пол Маккартни — получил рыцарское звание ровно 20 лет назад, в 1997 году, напоминает The Mirror.

Издание уточняет, что Ринго последний раз посещал Букингемский дворец более полувека назад — в 1965 году, когда получил из рук Елизаветы II Орден Британской империи.

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