В России создадут высокоточный парашют с дистанционным управлением
Российские компании занялись разработкой высокоточного парашюта для доставки грузов ВДВ и других структур. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Эта транспортная платформа весом до 4 т позволит перевозить многие грузы и доставлять их максимально точно.
Отмечается, что автоматизированная парашютная система сможет с высокой точностью совершить посадку в назначенном месте.
Ориентироваться система будет по сигналам ГЛОНАСС и GPS.
Предполагается, что отклонение от точки приземления будет не более 100 м, что является очень высокой точностью для подобных задач.
Эксперты отмечают, что в случае удачного завершения проекта разработки, систему можно будет применять не только для военных, но и для МЧС.
28 декабря портал iz.ru сообщил, что предварительные испытания разработанного российскими учеными мембранного «плаща-невидимки» для силовых структур прошли успешно. Отмечается, что новейшая мембрана сможет защитить солдата от мельчайших опасных частиц, в том числе вирусов, а также снизит заметность человека.