В России создадут высокоточный парашют с дистанционным управлением

Российские компании занялись разработкой высокоточного парашюта для доставки грузов ВДВ и других структур. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Эта транспортная платформа весом до 4 т позволит перевозить многие грузы и доставлять их максимально точно.

Отмечается, что автоматизированная парашютная система сможет с высокой точностью совершить посадку в назначенном месте.

Ориентироваться система будет по сигналам ГЛОНАСС и GPS.

Предполагается, что отклонение от точки приземления будет не более 100 м, что является очень высокой точностью для подобных задач.

Эксперты отмечают, что в случае удачного завершения проекта разработки, систему можно будет применять не только для военных, но и для МЧС.

28 декабря портал iz.ru сообщил, что предварительные испытания разработанного российскими учеными мембранного «плаща-невидимки» для силовых структур прошли успешно. Отмечается, что новейшая мембрана сможет защитить солдата от мельчайших опасных частиц, в том числе вирусов, а также снизит заметность человека.