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Верховный суд рассмотрит иск Telegram об отмене приказа ФСБ 20 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Верховный суд России рассмотрит иск компании Telegram об отмене приказа ФСБ России о предоставлении службе ключей для расшифровки сообщений пользователей 20 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Чикова.

«Верховный суд РФ назначил рассмотрение иска компании Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ), регламентирующего процедуру предоставления ведомству информации о декодировании сообщений пользователей на 20 марта 2018 года», — рассказал он.

Telegram Messenger LLP, которая владеет одноименным мессенджером, просит Верховный суд РФ признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2017 № 432. В нем утвержден порядок предоставления компаниями, включенными в реестр организаторов распространения информации, ключей для декодирования сообщений интернет-пользователей.

Ранее стало известно, что создатель Telegram Павел Дуров планирует создать криптовалюту на базе мессенджера Telegram. Виртуальная валюта получит название TON.

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