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На организацию экскурсий по дворцу в Твери выделят 4 млн рублей

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Более 4 млн рублей заложено в бюджете Тверской области следующего года на реализацию проекта «Нас пригласили во дворец». Вопрос о субсидиях, которые распределят муниципалитетам для организации экскурсий для студентов и школьников по Императорскому дворцу, обсуждался на заседании областного правительства.

По словам губернатора Игоря Рудени, подрастающему поколению необходимо уделять особое внимание, поскольку это главная инвестиция в будущее, передают «Тверские ведомости».

Напомним, в этом году Императорский дворец посетило более 27 тыс. старшеклассников. Власти выделили на эту программу, которая началась в январе, около 9 млн рублей. Со следующего года бесплатными экскурсии будут только для учеников восьмых классов.

Тверской Императорский дворец открыли после реконструкции 30 ноября. Он известен тем, что был построен в 1764–1777 годах для императрицы Екатерины II. В нем останавливался император Александр I, гостили Николай Карамзин и Гавриил Державин.

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