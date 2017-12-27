Тверской Императорский дворец в 2017 году посетили более 27 тыс. детей

Власти Тверской области подвели итоги образовательной программы «Нас пригласили во дворец», которая стартовала в январе по инициативе губернатора. На нее было выделено около 9 млн рублей.

Всего в этом году Тверской Императорский дворец посетили 27 270 старшеклассников. Экскурсии по нему разработаны с учетом учебных программ. Школьникам показывают интерьеры дворца и экспонаты картинной галереи, рассказывают о значимых исторических датах и выдающихся деятелях политики и культуры.

В следующем году программа будет продолжена. В областном бюджете заложено финансирование работ по развитию инфраструктуры вокруг дворца. Речь идет, в частности, о государственном объединенном музее. Также в порядок приведут дворцовый сад и завершат восстановление Спасо-Преображенского собора.

«Императорский дворец является историческим наследием, жемчужиной Тверской области», — отметил губернатор Игорь Руденя, которого цитируют «Тверские ведомости».

Предполагается, что бесплатные экскурсии для школьников Тверской области будут проводиться каждый год. Субсидии на организацию поездок в Тверь получают из регионального бюджета муниципальные образования.

Тверской Императорский дворец официально открыт после реставрации 30 ноября. Он был построен в Твери в 1764–1777 годах для императрицы Екатерины II. В нем жила княгиня Екатерина Павловна, останавливался император Александр I, гостили Николай Карамзин и Гавриил Державин.

Затем он стал резиденцией тверских губернаторов. А в XX веке там размещались советы рабочих и крестьянских депутатов, штаб Красной гвардии, библиотека и музей.

До 1960-х годов в здании размещался облисполком, и только потом там появилась музейная экспозиция. Новый этап реставрации начался в 2012 году.