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Ребенка сбил легковой автомобиль в Биробиджане

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Ребенка сбил легковой автомобиль в центре Биробиджана в Еврейской автономной области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

Авария произошла 27 декабря около 14:00 возле одного из домов на улице Шолом-Алейхема. Пешеход, девочка 2006 года рождения переходила проезжую часть в неположенном месте.

Водитель автомобиля Toyota Platz, мужчина 1996 года рождения, не сумел избежать столкновения и совершил наезд, сообщило ИА EAOmedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила различные телесные повреждения. Обстоятельства случившегося выясняются.

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