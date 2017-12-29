Ребенка сбил легковой автомобиль в Биробиджане

Ребенка сбил легковой автомобиль в центре Биробиджана в Еврейской автономной области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

Авария произошла 27 декабря около 14:00 возле одного из домов на улице Шолом-Алейхема. Пешеход, девочка 2006 года рождения переходила проезжую часть в неположенном месте.

Водитель автомобиля Toyota Platz, мужчина 1996 года рождения, не сумел избежать столкновения и совершил наезд, сообщило ИА EAOmedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила различные телесные повреждения. Обстоятельства случившегося выясняются.