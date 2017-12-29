Два ребенка пострадали при столкновении двух автомобилей в Уссурийске, сообщила Госавтоинспекция города.

Авария произошла вчера вечером, 28 декабря, в районе 22:25. Автомобиль Toyota Mark II под управлением девушки не уступил дорогу автомобилю Toyota Prius под управлением мужчины, который ехал по главной дороге и этого требовал дорожный знак. Произошло столкновение, сообщило ИА UssurMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры, находящиеся в Toyota Prius, два мальчика 3 и 6 лет. Дети получили головные ушибы мягких тканей. Обстоятельства случившегося выясняются.