Девушку сбили на пешеходном переходе в Астрахани, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел вчера, 27 декабря, на пересечении улицы Адмиралтейской и Набережной 1 мая. Автомобиль «Лада», под управлением 22-летнего мужчины, совершил наезд на 24-летнюю девушку, сообщило «Астрахань 24».

Девушка переходила наземный регулируемый переход, когда транспортное средство стало поворачивать с улицы на набережную.

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и различные ушибы. Пострадавшая была госпитализирована.