Минобрнауки Украины ограничило доступ к доменам «.ру» и .ru

Распоряжением министерства образования и науки Украины учреждениям ведомства поручено ограничить доступ к доменам .ru и «.ру». В основе принятого решения — доктрина об информационной безопасности Украины, отмечает «Газета.ру».

«…Просим осуществить организационное и технические мероприятия с целью ограничения доступа сотрудников государственных учреждений, предприятий и организаций к доменным зонам .ru и «.ру», — отмечается в тексте министерского распоряжения. Исключение составляют случаи, когда «доступ предоставляется ограниченному числу сотрудников с разрешения руководства предприятий».

В мае уходящего года президент Украины Петр Порошенко своим указом запретил использовать интернет-проекты ряда российских компаний — в том числе Mail.ru Group и «Яндекса». Тем самым украинский лидер утвердил решение СНБО о расширении списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. Однако глава администрации президента Украины Дмитрий Шимаков признал, что полностью запретить доступ к российским социальным сетям и интернет-сервисам невозможно.

После этого Mail.ru Group разработала мобильное приложение для платформ iOS и Android, которое позволит украинцам обойти блокировки российских почтовых сервисов.