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Торгпред России в США заявил о росте товарооборота между странами

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Товарооборот между Россией и США по итогам 2017 года вырастет на 17%. Об этом заявил торговый представитель РФ в США Александр Стадник. 

«Сегодня товарооборот между Россией и США выходит на траекторию роста порядка 17%. Это говорит об опережении показателя прошлого года примерно на $2,7 млрд. В структуре российского экспорта в США несырьевые товары составляют около 97%», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Стадника, в следующем году показатель ожидается на уровне 15–17%. 

«Будем стремиться, чтобы в следующем году эта цифра была не менее 20%», — добавил торгпред.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», Москва выбрала прагматичную формулу взаимодействия и РФ будет работать с теми, кто понимает необходимость учета интересов каждой из сторон.

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