Лихачев прокомментировал продление контракта с РФС

Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал информацию о продлении контракта с Российским футбольным союзом до конца 2018 года.

«Почему только на год? Это совместное решение с федерацией. Решили: оптимально будет продлить сотрудничество на год. Надеюсь, что сумеем выполнить поставленные задачи — быть в призовой тройке во всех турнирах, в которых примем участие», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

По словам специалиста, в сборной есть группа футболистов, которых можно считать костяком, и есть игроки, вызов которых зависит от их состояния.

«Будем смотреть, в каком они будут состоянии, и исходя из этого формировать состав», — добавил он.

РФС объявил о продлении контракта с Лихачевым 28 декабря.

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