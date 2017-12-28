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Связь со спутником «Ангосат» восстановлена

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Фото: Госкорпорация «РОСКОСМОС»/roscosmos.ru
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Специалистам удалось восстановить связь с ангольским спутником «Ангосат» (AngoSat-1). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник также сообщил, что с космического аппарата была получена телеметрия.

«Специалистам удалось восстановить связь со спутником «Ангосат», с аппарата получена телеметрия», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что спутник находится на орбите.

Ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат», оснащенная спутником «Ангосат», стартовала с космодрома Байконур 26 декабря. На следующий день связь со спутником была утеряна.

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