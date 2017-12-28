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«Плащ-невидимка» для российских силовиков прошел успешные испытания

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Предварительные испытания разработанного российскими учеными мембранного «плаща-невидимки» для силовых структур прошли успешно, заявил глава Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

«Экспериментальные образцы уже успешно прошли этап предварительных испытаний. Продолжается их опытное использование в составе обмундирования патрульно-постовой службы МВД России», — приводит слова Григорьева «РИА Новости».

Он рассказал, что сама мембрана превосходит зарубежные аналоги и сможет защитить от мельчайших опасных частиц, в том числе вирусов, а также снизит заметность человека. Новая «дышащая» технология обладает наивысшей водоупорностью и одновременно способна пропускать пар.

Эксперт уверен, что новинка также будет востребована отечественными производителями спортивной одежды и спецодежды для работы в экстремальных условиях, например, за полярным кругом.

ФПИ создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. На данный момент фонд работает более чем над 60 проектами, для которых созданы порядка 40 лабораторий в институтах, НИИ и оборонных компаниях.

Ранее портал iz.ru сообщал, что спецназ получит электроциклы-невидимки. Вместо привычных бензиновых двигателей на них установлены питающиеся от аккумуляторов электромоторы, а корпус выполнен из композитных материалов. Они практически не излучают тепло, а также невидимы для радиолокаторов, поэтому обнаружить их ночью достаточно сложно.

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