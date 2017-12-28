Роуминг по России отменят в первом полугодии 2018 года

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров сообщил, что роуминг по России отменят уже в первом полугодии 2018 года.

«Мы констатируем, что все крупнейшие операторы уже начали серьезную корректировку тарифных планов для того, чтобы это понятие постепенно уходило в прошлое», — сказал он, передает «РИА Новости».

Он также напомнил, что изначально ставилась цель завершить всю работу в 2017 году. Но из-за масштаба работ это оказалось «физически невозможно».

«Надеюсь, что во втором полугодии 2018 года каких-то серьезных вопросов уже не останется», — добавил Никифоров.

Ранее в декабре стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает решения проблемы с внутрисетевым роумингом к маю 2018 года.

Впервые ФАС предписала операторам «большой четверки» («Вымпелком», «МегаФон», МТС и Tele2) отменить роуминг по России этим летом.

«Вымпелком» уже объявил о снижении тарифов для своих абонентов в поездках по России, в том числе и в Крым. «Мегафон» планирует начать отмену внутрисетевого роуминга в январе.