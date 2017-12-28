Появилось видео с подозреваемым в организации взрыва в Петербурге

Предполагаемый организатор взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге попал на записи камер видеонаблюдения.

Как пишет издание «Фонтанке», за полчаса до взрыва, на площади Калинина остановилась маршрутка, которая двигалась со стороны метро «Черная речка». Из салона вышел крепкий брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с рюкзаком на плечах. Войдя в «Перекресток», молодой человек проследовал к камере хранения, оставил рюкзак, вошел в торговый зал и полторы минуты разглядывал полки с товарами.

Затем он вышел без рюкзака, пересек площадь Калинина и затерялся в толпе. Около 18.45 произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв, который произошел в петербургском супермаркете является терактом.