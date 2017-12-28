На Камчатку, Сахалин и в Хабаровск обрушился новый циклон

Весь Дальний Восток вновь во власти непогоды. На Камчатку, Сахалин и в Хабаровск пришел новый циклон. Лопата — главный аксессуар местных автовладельцев. Жители Хабаровского края рискуют встретить Новый год в темноте.

15 населенных пунктов в регионе остались без света. Обесточены детские сады, школы и больницы. В Южно-Сахалинске закрыта паромная переправа. На нескольких трассах закрыто движение. Ветер в регионе усилился до штормового. Пассажирский транспорт работает в обычном режиме. Коммунальные службы и МЧС расчищают дороги

в городах. По прогнозам метеорологов, погода наладится только 30 декабря.