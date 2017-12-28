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Более половины россиян выступают за электронные трудовые книжки

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Более половины россиян (53%), работающих по найму, высказались за введение электронных трудовых книжек параллельно со стандартными бумажными.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ВЦИОМа.

При этом 18% опрошенных выступают за полный переход на электронные трудовые книжки. За сохранение только бумажных версий высказываются 19% респондентов.

Сторонники электронных трудовых книжек считают, что это упростит доступ к информации, позволит оперативнее восстанавливать данные при утере бумажных документов.

Вместе с тем подавляющее большинство (69%) граждан, работающих по найму, соглашаются с необходимостью сохранить традиционную форму трудовой книжки, опасаясь возможной утери данных о стаже с электронных носителей.

В ноябре в Минтруде РФ заявили, что Россия перейдет на электронные трудовые книжки в январе 2019 или 2020 года

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