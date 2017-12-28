В Мексике застрелена венесуэльская модель

В Мексике убита венесуэльская модель Андреина Элисабет Эскалона. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на местную полицию.

27-летняя девушка была застрелена в городе Сан-Педро (штат Нуэво-Леон). В момент атаки Эскалона находилась в автомобиле вместе со своим спутником, который выжил, несмотря на полученные ранения. Девушка скончалась в больнице.

По данным портала NTN24, причиной убийства могла стать месть после конфликта, который возник во время посещения ночного клуба.

Как сообщал портал iz.ru, 26 декабря в Мексике был задержан организатор убийства известной журналистки Мирославы Брич.