Путин не планирует посещать Олимпийские игры в Пхёнчхане
Президент России Владимир Путин не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Южной Корее в 2018 году. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока таких планов нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос, планирует ли президент приехать на игры.
Летом этого года Владимир Путин отказался от посещения Олимпийских игр в Бразилии после того, как значительную часть российских спортсменов не допустили к участию в соревнования.
В 2012 году российский лидер не стал посещать церемонию открытия летней Олимпиады в Лондоне.
О причинах, почему в этом году в планах президента не значится поездка на Олимпийские игры в Пхенчхан, читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Без планов на Олимпиаду.