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Путин не планирует посещать Олимпийские игры в Пхёнчхане

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ryu Seung-Il
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Президент России Владимир Путин не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Южной Корее в 2018 году. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока таких планов нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос, планирует ли президент приехать на игры.

Летом этого года Владимир Путин отказался от посещения Олимпийских игр в Бразилии после того, как значительную часть российских спортсменов не допустили к участию в соревнования.

В 2012 году российский лидер не стал посещать церемонию открытия летней Олимпиады в Лондоне.

О причинах, почему в этом году в планах президента не значится поездка на Олимпийские игры в Пхенчхан, читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Без планов на Олимпиаду.

 

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