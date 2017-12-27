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В офисе ПБК «Локомотив-Кубань» прошел обыск

Президент краснодарского клуба Андрей Ведищев сообщил, что проверка проводилась на основании оперативной информации, полученной органами
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В офисе ПБК «Локомотив-Кубань» прошел обыск. Как рассказал «Известиям» собеседник в краснодарском клубе, проверка продолжалась более пяти часов. По его словам, сотрудники «Локомотива» не могли покинуть рабочие помещения до 22:00 по местному времени. 

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Как уточнил источник «Известий», знакомый с ситуацией вокруг ПБК «Локомотив-Кубань», по итогам обыска против президента клуба Андрея Ведищева может быть возбуждено уголовное дело. Однако сам функционер в интервью «Известиям» опроверг эту информацию, отметив, что действия оперативников никак не отразились на работе клуба. 

— В клубе действительно была проведена проверка на основании некой оперативной информации, полученной правоохранительными органами, — сообщил Андрей Ведищев. — Причиной стало взаимодействие с одним из контрагентов, к деятельности самого клуба нет никаких претензий. Мы оказываем помощь следственным органам, предоставляем все необходимые документы и данные.  Отмечу, что о возбуждении уголовных дел или дел об административных правонарушениях, связанных с деятельностью «Локомотива-Кубань» или его сотрудников, речь не идет. Информация, что кто-то из сотрудников, включая меня, находится в розыске, — нелепые слухи, которые вызывают недоумение, не более того. На работе клуба это никак не отразится, мы функционируем в штатном режиме.

В текущем сезоне «Локомотив-Кубань» занимает второе место в Единой лиге ВТБ (восемь побед, одно поражение) и пока не проиграл ни одной игры в Еврокубке, одержав 10 побед в 10 матчах группового этапа. 

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В сезоне-2016/17 ПБК «Локо» праздновал свой 70-летний юбилей. За эти годы клуб проделал колоссальный путь от баскетбольной секции для железнодорожников в Минеральных Водах до «Финала четырех» самого престижного европейского турнира — Евролиги.

На сегодняшний день «Локомотив-Кубань» — это один из самых посещаемых российских баскетбольных клубов, многоуровневая спортивная организация, которая занимается развитием как профессионального, так и массового спорта. На последний сбор национальной сборной России было вызвано сразу шесть игроков краснодарской команды. 

В системе клуба тренируются четыре молодежные и юношеские команды — воспитанники «Локо» регулярно попадают в национальные сборные разных возрастов. «Локомотив-Кубань» выступает организатором всероссийского детского турнира «Локобаскет — Школьная лига», объединяющего более 175 000 участников по всей России. В 2016 году клуб стал инициатором проекта уникального баскетбольного центра, призванного вывести подготовку юных российских игроков на качественно новый уровень.

Андрей Ведищев работает в системе клуба с 2003 года. В 2009 году он стал президентом ПБК «Локомотив-Кубань».

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