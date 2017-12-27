СК уточнил число пострадавших в результате взрыва в супермаркете

Следственный комитет России уточнил число пострадавших в результате взрыва в петербургском супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, заявил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

Десять человек были госпитализированы, угрозы их жизни нет, отметил Клаус.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва были госпитализированы девять человек.

По данным Следственного комитета, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, мощность которого составила 200 г в тротиловом эквиваленте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».