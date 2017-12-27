Опубликован список пострадавших в результате взрыва в супермаркете

СМИ опубликовали список пострадавших в результате взрыва в супермаркете «Перекресток» в Петербурге. Об этом сообщает «78.ru».

Соловьева Галина Николаевна, 1982 года рождения

Кобелева Инна Алексеевна, 1971 года рождения

Аликулов Иврукул Избекович, в тяжелом состоянии (осколочная рана живота)

Лыгин Антон Константинович, 1980 года рождения

Ушакова Елена Викторовна, 1964 года рождения

Александрова Людмила Петровна, 1954 года рождения

Литвинова Алла Евгеньевна, 1962 года рождения

Дорофеев Максим Алексеевич, 1983 года рождения (на осмотре у врачей скорой помощи).

Также телеканал отмечает, что личности двоих пострадавших не были установлены.

Ранее появились сообщения, что в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, 44 произошел взрыв. По неподтвержденным данным, пострадали от 8 до 10 человек. Сообщается, что взрыв произошел в камере хранения.