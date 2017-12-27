Опубликован список пострадавших в результате взрыва в супермаркете
СМИ опубликовали список пострадавших в результате взрыва в супермаркете «Перекресток» в Петербурге. Об этом сообщает «78.ru».
Соловьева Галина Николаевна, 1982 года рождения
Кобелева Инна Алексеевна, 1971 года рождения
Аликулов Иврукул Избекович, в тяжелом состоянии (осколочная рана живота)
Лыгин Антон Константинович, 1980 года рождения
Ушакова Елена Викторовна, 1964 года рождения
Александрова Людмила Петровна, 1954 года рождения
Литвинова Алла Евгеньевна, 1962 года рождения
Дорофеев Максим Алексеевич, 1983 года рождения (на осмотре у врачей скорой помощи).
Также телеканал отмечает, что личности двоих пострадавших не были установлены.
Ранее появились сообщения, что в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, 44 произошел взрыв. По неподтвержденным данным, пострадали от 8 до 10 человек. Сообщается, что взрыв произошел в камере хранения.