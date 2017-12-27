Изъятый из семьи ребенок скончался в Пермском крае

В Пермском крае скончался трехлетний мальчик, изъятый из семьи в августе 2017 года сотрудниками краевого министерства соцразвития. Двух детей, которых жительница города Добрянки оставила на сутки на попечение своему старшему сыну 16 лет, передали по акту в районную детскую больницу.

2-летнюю Юлю разместили на так называемой социальной койке, я трехлетнего Ярослава отправили в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, структуру всё того же краевого минсоцразвития, где мальчика определили на временную опеку в поселок Камский, в так называемую семейно-воспитательную группу, попросту говоря, в приют, сообщает Gubdaily.ru.

Через месяц после многочисленных обращений мать детей вернула из больницы дочку. Она трижды писала заявления о возвращении сына, но ребенка не возвращали. Уточняется, что в начале декабря у Ярика в семейно-воспитательной группе оказалась сломана рука, но заметили перелом не сразу, пишет на сайте Православного правозащитного аналитического центра Роман Юшков, сотрудник Пермского регионального правозащитного центра

Мальчику наложили гипс и увезли назад в Камский, где ему становилось хуже. 11 декабря воспитатели вызвали «скорую», она срочно увезла его в Пермь в детскую краевую больницу в реанимацию.

16 декабря ребенок умер, ему было 3 года и 8 месяцев. СМИ пишут, что причиной смерти малыша стал запущенный остеомиелит, то есть гнойно-некротическое воспаление кости и костного мозга, двустороннее воспаление легких и абсцесс. Последние 4,5 месяца своей жизни ребенок находился вне семьи, а 20 декабря было назначено заседание министерского опекунского совета, где планировалось обсудить лишение родительских прав и окончательное изъятие у нее ребенка.

Следственный комитет возбудил по факту гибели ребенка уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об изменениях в Семейный кодекс, которые планируется внести в 2018 году. Поправками, в частности, будут ограничены возможности органов опеки по изъятию детей из семей.