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Матвиенко призвала изменить правила изъятия детей из семьи

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об изменениях в Семейный кодекс, которые планируется внести в 2018 году. Поправками, в частности, будут ограничены возможности органов опеки по изъятию детей из семей, сообщила она.

«Надеемся, что удастся принять закон в следующем году», — приводит «РИА Новости» слова спикера Совфеда. Матвиенко отметила, что изъятие детей из семьи уместно тогда, когда есть реальная угроза их жизни и здоровью.

«У органов опеки не должно быть карающих функций», — добавила она. 

Ранее в понедельник сообщалось, что стоимость подарка, который сенаторы Совета Федерации могут получить на Новый год, не превышает 3 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

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