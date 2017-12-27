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В Астрахани ищут спасшего старушку спортсмена

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В Астрахани разыскивают спортсмена, который спас из ледяной воды тонущую пенсионерку. С призывом найти спасителя к пользователям одной из соцсетей обратилась соседка женщины.

Она рассказала, что подруга ее мамы прогуливалась вдоль набережной, когда незнакомец спросил у нее, который час. Когда пенсионерка сказала ему, что не знает, прохожий толкнул ее в воду.

На крики утопающей прибежал молодой человек. Он не только вытащил ее из воды, но и помог выжать одежду и даже донес ее до дома на руках. Спаситель не назвал своего имени, однако пенсионерка отмечает, что молодой человек совершал пробежку вдоль канала.

Спасенная женщина просит помочь найти героя, чтобы лично его отблагодарить, сообщает «Астрахань-24».

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Ангарске Иркутской области таксист спас ребенка, устроив аварию. Водитель легкового автомобиля увидел, что автобус волоком тащил мальчика за собой — дверью ему защемило руку. Мужчина быстро обогнал автобус и затормозил перед ним, преграждая путь. Водителя такси наградят.

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