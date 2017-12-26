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Таксист спас ребенка, устроив аварию в Иркутской области

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Таксист спас ребенка, устроив аварию в Ангарске в Иркутской области, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по области.

Инцидент произошел вчера вечером, 25 декабря, на улице Энгельса, когда маршрутный автобус «ПАЗ» высаживал пассажиров на остановке. Мальчик семи лет не успел выйти из салона, дверью ему защемило руку.

Автобус продолжил свое движение, волоком протаскивая ребенка за собой. Свидетелем этого стал водитель такси, мужчина 52 лет, он быстро среагировал на происшествие. Обогнав автобус, он затормозил перед ним, преграждая дальнейший путь, сообщило Сибирское агентство новостей.

В результате инцидента у мальчика ушиб предплечья, он находится на амбулаторном лечении. По произошедшему проводится проверка для решения о возбуждении дела. Водителя такси наградят.

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