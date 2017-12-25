Житель Рязанской области спас двоих провалившихся под лед детей

Житель города Скопина Рязанской области помог детям, которые провалились под лед по дороге в школу. Об этом пишет сайт издательства «Пресса».

Николай Шутов услышал крики, когда шел на дороге вдоль пруда. Неокрепший лед не выдержал веса мальчика и девочки, дети начали уходить под воду. Мужчина вытащил их с помощью ветки. Школьники не пострадали, передает РИА «7 новостей». В образовательном учреждении для учеников проведут инструктаж о правилах поведения на льду.

Как ранее писал портал iz.ru, подросток из Мичуринска Тамбовской области получил медаль МЧС «За спасение утопающих». 15-летний Андрей Клюкин вытащил из воды двух человек — ребенка и взрослого. Летом 2016 года подросток гулял с родителями по берегу реки Лесной Воронеж. Он видел, что мужчина средних лет купается вместе с маленькой дочерью. Девочка каталась на отцовской спине, обхватив его руками за шею. Вдруг ему стало плохо, он начал уходить под воду вместе с ребенком. Тогда мальчик бросился в воду, вслед за ним на помощь устремились взрослые. Общими усилиями они доставили на берег отца и дочь.