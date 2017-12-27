МЦД практически не повлияют на рынок жилья Московского региона

По проекту, разрозненные радиальные участки железных дорог будут соединены в сквозные диаметры (17 маршрутов), а поезда пройдут через центр столицы. Часть веток будут работать по стандартам Московского центрального кольца. По прогнозам, МЦД значительно разгрузит транспортную систему региона и будет ежегодно перевозить более 390 млн человек.

Первая ветка протяженностью 50 км появится к началу 2019 года. Она соединит Белорусское и Савеловское ж/д направления (участок Одинцово-Лобня) и включит в себя 20 станций внутри МКАД, несколько пересадок на МЦК и метро, а также другие ж/д направления. Следующая ветка – сквозной маршрут на Рижско-Павелецком направлении.

Фото: Новострой-М

МЦД увеличат скорость передвижения из одного конца города в другой в два раза. Так, менее 40 минут потребуется на то, чтобы попасть с одной стороны МКАД на другую, а из Лобни до Одинцово дорога займет 1 час без пересадок. Стоит отметить, что хотя МЦД и повысят комфорт проезда и сократят время в пути, их запуск не сравнится по эффекту с новой станцией метро или дорогой. В данном случае жители городов итак пользуются железной дорогой.

Однако в тех районах, где отсутствуют станции метро или Московское центральное кольцо, МЦД может изменить карту девелоперской активности. Это, например, такие районы, как Западное Дегунино, где есть ж/д станции Ховрино, Моссельмаш – в перспективе местные жители смогут пользоваться МЦД5. В Ярославском районе есть ж/д станции Лось, Лосиноостровская, Северянин, здесь планируется запустить МЦД4. МЦД7 пройдет через Можайский район, где расположена ж/д станция Рабочий Поселок.

Отметим, что во всех трех районах есть бывшие промышленные зоны. Они вполне могут попасть под редевелопмент, и запуск МЦД выступит катализатором данного процесса.

Фото: Новострой-М

Проект МЦД улучшит транспортную доступность крупных подмосковных городов (где подмосковных городов – это ссылка на (https://www.novostroy-m.ru/novostrojki_v_podmoskove ), таких как Лобня, Одинцово, Сколково, Долгопрудный, Нахабино и, наконец, Подольск, где электричка – единственная возможность быстро добраться до центра столицы.

Вдоль двух первых линий расположены примерно 60 проектов первичного рынка Московского региона. По данным «Метриум Групп», это следующие жилые комплексы.

МЦД1: Art Residence, «Дыхание», «Западный порт. Кварталы на набережной», «Карамель», «Поколение», «Тимирязев парк», «Центр-Сити», «Фили Парк», «ФилиЧета-2».

МЦД4: EgoDom, ЖК «Бабушкинский парк», ЖК «На ул. Коминтерна» и т.д.

МЦД5: «Аннино Парк», «Варшавское шоссе 141» (где «Варшавское шоссе 141» https://www.novostroy-m.ru/baza/zhk_varshavskoe_shosse_141), «Черняховского 19» и т.д.

Фото: Новострой-М

Всего в зону влияния новой скоростной транспортной системы попадут почти 100 реализуемых сегодня в столице новостроек. Эксперты сходятся во мнении, что сильного влияния на рынок недвижимости строительство наземного метро не окажет. В тех локациях, которые затронет новая инфраструктура, цены могут незначительно измениться - в пределах 5%. В тех городах области, которые будут связаны с Москвой, недвижимость станет более ликвидной. Наибольшее влияние МЦД окажут не на цену жилья, а на стоимость участков, попадающих в зону действия новых веток – они подорожают.