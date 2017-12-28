Дорога из России в Грузию станет легче

Россия надеется, что в 2018 году удастся продолжить восстановление отношений с Грузией и закрепить успехи в экономическом и торговом сотрудничестве. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Григорий Карасин. Он пояснил, что за 2017 год Россия заняла второе место среди торговых партнеров Грузии (товарооборот вырос более чем на 30%), и рассказал о некоторых проектах, которые помогут укреплению двусторонних связей.

Тенденция к нормализации российско-грузинских контактов наметилась несколько лет назад, «когда партия Михаила Саакашвили проиграла парламентские выборы и было сформировано новое правительство страны». Григорий Карасин подчеркнул, что после этого общими усилиями Москве и Тбилиси удалось «добиться заметных результатов в сферах торговли и транспорта, укрепить гуманитарные связи».

— В частности, только в 2017 году двусторонний товарооборот вырос более чем на 30%. Россия стала вторым по важности торговым партнером Грузии и главным рынком сбыта ее продукции, прежде всего вина, — сказал высокопоставленный дипломат.

За ростом взаимной торговли последовало увеличение транспортных перевозок между двумя странами. На данный момент на российско-грузинской границе работает только один контрольно-пропускной пункт в Верхнем Ларсе, на который приходится большая нагрузка. Из-за этого на границе можно провести много часов томительного ожидания. Замминистра отметил, что Москва намерена решить эту проблему.

— Сейчас готовится масштабная реконструкция пропускного пункта «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Эта мера призвана облегчить наземное сообщение между нашими странами, — рассказал Григорий Карасин.

Дипломат выразил надежду, что «в будущем году удастся развить эти позитивные тенденции», а также добавил, что Москва готова к «всестороннему практическому сотрудничеству» и рассчитывает «на адекватную реакцию грузинской стороны».

— При этом не закрываем глаза на очевидные трудности, отсутствие дипотношений и геополитические тенденции в регионе Южного Кавказа, — заключил Григорий Карасин.

Его коллега, спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе также отметил позитивные изменения в экономической и торговой сферах. Однако, по его словам, картина складывается противоречивая, поскольку политические отношения по-прежнему находятся в кризисе.

— В экономическом плане мы сделали важные шаги для восстановления торговли и активизации транспортных коммуникаций. Растет число российских туристов, приезжающих в Грузию, — более миллиона россиян, к которым у нас хорошее отношение, посетили страну в 2017 году. Гражданам России виза не нужна для поездок в Грузию. В преддверии Нового года всегда есть желание быть оптимистом, но что касается политических отношений, они, к сожалению, по-прежнему находятся в тупике. Но мы хотели бы в будущем году найти какие-то пути выхода из заколдованного круга, в котором оказались наши отношения, — сказал «Известиям» Зураб Абашидзе.

Сотрудничество России и Грузии — своего рода уникальный пример взаимодействия Москвы со странами постсоветского пространства. Казалось, что после кризиса 2008 года российско-грузинские отношения обречены на конфронтацию. Однако после поражения на парламентских выборах 2012 года партии Михаила Саакашвили к власти в Тбилиси пришли другие силы, и ситуация начала выправляться. Хотя между странами до сих пор отсутствуют дипотношения, сотрудничество развивается, а ситуация уже не кажется безнадежной.