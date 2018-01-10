Московская мастерская Петра Кончаловского стала музеем

В Москве открылся новый музей: «Студия 40. Мемориальная мастерская Петра Кончаловского». Уже в феврале здесь появятся виртуальные экспонаты: с помощью дополненной реальности посетители смогут увидеть исторические интерьеры, фотографии, картины, рукописи Петра Кончаловского. А через год в квартиру великого живописца приедут его подлинники из собрания семьи.

Здание по адресу: Большая Садовая, 10, известно как дом Булгакова. Автор «Мастера и Маргариты» жил на половину лестничного пролета выше Кончаловского. Впрочем, соседство с «нехорошей квартирой» нисколько не смущало художника.

— Скорее мастерская деда создавала баланс, — с улыбкой отметил внук Кончаловского, режиссер Никита Михалков. — Петр Петрович был дружен с Михаилом Булгаковым. Ходили друг к другу в гости, были добрыми соседями.

Но не со всеми художник находил общий язык.

— В эту дверь Кончаловский не пустил Маяковского. Тогда была борьба между футуристами и «сезаннистами», — поделился Андрей Кончаловский. — Но вообще этот дом был очень гостеприимным. Его называли гнездом «Бубнового валета». Здесь бывал Софроницкий со своей первой женой — дочерью Александра Скрябина, читал стихи Сергей Есенин, а Велимир Хлебников спал на диване.

После смерти Кончаловского его мастерская перешла к сыну Михаилу Петровичу, чьи картины сейчас и украшают стены квартиры. Полотен Петра Петровича там пока нет.

— Для того чтобы привезти сюда ценные произведения, надо создать серьезную систему кондиционирования, — рассказал «Известиям» директор Фонда Петра Кончаловского Александр Конов. — А пока это пространство будет работать как лекторий и мастерская юных художников.

Вернуть мастерской имя Петра Петровича решил Андрей Кончаловский. С этой идеей он пришел к брату — Никите Михалкову.

— Мы умрем, и уже никто не будет помнить, что и как здесь было, — сказал он Никите Сергеевичу. — Мы последние, кто еще это помнит. Давай сделаем, пока мы живы.

— Он так всегда говорит: «давай» — и пускает меня вперед торпедой, — иронизирует Никита Михалков.

В 2015 году два знаменитых брата предложили департаменту культуры Москвы создать музей художника в его мастерской. Частная инициатива объединила чиновников, корпоративный благотворительный фонд и известные музейные институции.

— Третьяковская галерея передала несколько мемориальных предметов в экспозицию будущего музея, Московский музей современного искусства и Василий Церетели предоставили краскотерочную машину Кончаловского, — рассказал Александр Конов. — А бывшие жильцы этой квартиры сохранили станок художника.