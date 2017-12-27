Пересадка выращенной из стволовых клеток кожи выполнена в Якутии

Врачи ожогового отделения Центра экстренном медицинской помощи Якутии выполнили пересадку кожи, выращенную из стволовых клеток крови самого пострадавшего. По словам медиков, таким образом можно получить и хрящевую ткань, и ткани сердца.

Операция стала возможной благодаря сотрудничеству Минздрава Якутии, Медицинского института СВФУ, РБ № 2 — Центра экстренной медицинской помощи и Института имени А.В. Вишневского, передает ИА YakutiaMedia. Пациент с глубокими ожогами поступил в клинику в начале декабря. «Мы тотчас выполнили забор материала для выращивания клеток кожи — аутофибробластов для пересадки ему на ожоговые поверхности. Сегодня мы выполнили данную операцию»,— сообщила Светлана Семенова, заведующая ожоговым отделением РБ № 2 ЦЭМП.

Как писал портал iz.ru, в ноябре знаменитый кардиохирург Лео Бокерия установил пациенту новую модель российского искусственного клапана аорты, которая продлит больному жизнь как минимум на 20 лет. Уникальную операцию, которая вскоре даст шанс на выздоровление тысячам больных, провел в Центре имени Бакулева академик РАН и РАМН. Первый отечественный клапан аорты — почти точная копия человеческого. Раньше после таких операций пациентам требовался пожизненный прием разжижающих кровь препаратов, но теперь их дозу можно будет снизить, а в перспективе и отказаться полностью.