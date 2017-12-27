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Открывший стрельбу на фабрике не пускает в здание медиков скорой помощи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Злоумышленник, открывший стрельбу на фабрике «Меньшевик» на юго-западе Москвы, не пускает в здание медиков скорой помощи. В нем находятся как минимум двое раненых.

Портал iz.ru писал о том, что стрельбу на фабрике, в результате которой погиб охранник, открыл бывший собственник фабрики.

«По предварительным данным, бывший собственник пришел на фабрику. Застрелил охранника и сейчас ходит по территории предприятия с оружием и стреляет», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о том, в здании фабрики на улице Иловайской произошел конфликт между хозяйствующими субъектами, после чего один из мужчин открыл огонь. В настоящее время он забаррикадировался в здании.

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