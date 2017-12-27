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Несколько человек пострадали при жесткой посадке самолета в Австралии

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Hannah McKay
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Самолет не смог зайти на посадку в австралийском аэропорту Саншайн-Кост, после чего был направлен в аэропорт города Брисбен. Об этом сообщает портал Mail Online.

Инцидент произошел с рейсом VA1507 авиакомпании Virgin Australia. По словам пассажиров, самолет «снижался слишком быстро», а во время посадки буквально ударился о взлетно-посадочную полосу «с довольно громким звуком».

В результате удара пострадали несколько человек. Обстоятельства происшествия выясняются. Авиаперевозчик принес извинения пострадавшим за инцидент и связанные с ним неудобства.

«Рейс VA1507 не смог благополучно приземлиться в аэропорту Саншайн-Кост, командир воздушного судна принял решение увести самолет в аэропорт Брисбен, откуда пассажиры были направлены в Саншайн-Кост на автобусе», — сказано в сообщении компании.

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