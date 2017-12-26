Брижит Бардо собирается опубликовать мемуары

Французская актриса и общественный деятель Брижит Бардо собирается опубликовать свои мемуары. Продажа книг начнется 25 января, пишет Le Point со ссылкой на AFP.

Книга воспоминаний выйдет под названием «Слезы сражения».

«В ней будут подведены итоги моей жизни. Книга будет называться «Слезы сражения». Я больше никогда не напишу ни одной книги. В ней будет говориться о моем видении мира, общества, о том, как нашим обществом управляют, и о том, как относятся к животным во Франции», — заявила Бардо.

В этом году Брижит Бардо исполнилось 83 года. Актриса получила известность, снявшись в фильме «И Бог создал женщину» с Жан-Луи Трентиньяном. Она завершила свою актерскую карьеру в 1973 году, после чего посвятила свою жизнь борьбе за права животных.